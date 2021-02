Firmengründungen bleiben im Januar 2021 auf sehr hohem Niveau

Insgessamt wuden im Januar 3'727 neue Firmen in der Schweiz gegründet. Das sind 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sei der zweithöchste Wert an Neueinträgen im Schweizer Handelsregister in den letzten zehn Jahren, teilte das IFJ Institut für Jungunternehmen am Sonntagabend mit.

Nach Kantonen betrachtet gab es prozentual die meisten Neugründungen in Solothurn (+62,3%), Uri (+40%) und Schaffhausen (+37,5%). Die Kantone mit prozentualen gössten Einbussen waren Appenzell Innerrhoden (-30%), Jura (-28,1%) und Glarus (-27,8%).

Auch in den einzelnen Branchen resultierte im Januar 2021 ein grosser Unterschied in der Entwicklung der Neugründungen. Numerisch am meisten neue Firmen wurden in den Branchen Handwerk, Detailhandel, Beratung, Immobilienwesen sowie Finanzen und Versicherungen gegründet.

Die Branchen mit der stärksten prozentualen Zunahme an Neueinträgen waren der Detailhandel (+43,4%), die Land- und Forstwirtschaft (+42,4%) sowie der Bereich Kultur und Gemeinnütziges (+34%). Der prozentual stärkste Rückgang traf die Branchen Ausbildung -(26,5%), Coiffeur und Kosmetik (-21,1%) und Grosshandel (-20,4%).

sig/ra

(AWP)