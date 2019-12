Fitch hebt Bonitätsnote von Argentinien an

Die Ratingagentur Fitch hat ihre Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Argentinien angehoben. Die Bonitätsnote steige von "Restricted Default" (RD) auf "CC", teilte Fitch am Montag in New York mit. Die Note "RD" beschreibt einen teilweisen Zahlungsausfall. Die neue Note "CC" liegt nur zwei Stufen darüber.