Fitch senkt Ausblick für Argentiniens Kreditwürdigkeit

Die US-Rating-Agentur Fitch stellt Argentinien keine Anhebung der Kreditwürdigkeit mehr in Aussicht. Der Ausblick für das von Finanzmarktturbulenzen belasteten Land sei von "positiv" auf "stabil" gesenkt worden, teilte Fitch am Freitag in London mit. Die Bonitätsnote wurde allerdings mit "B" bestätigt. Damit befindet sich die Kreditwürdigkeit tief im sogenannten Ramschbereich.