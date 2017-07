Florierende Weltwirtschaft treibt Schweizer Handel in Rekordhöhen

(Zusammenfassung) - So viel haben Schweizer Firmen in einem halben Jahr noch nie exportiert: Für 109,6 Mrd CHF wurden in den ersten sechs Monaten 2017 Medikamente, Maschinen, Uhren und weitere Produkte ins Ausland verkauft. Die anziehende Weltwirtschaft trieb die Nachfrage nach Produkten made in Switzerland an.