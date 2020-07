FlyBair hebt erstmals von Bern nach Palma de Mallorca ab

Mehr als 70 Passagiere seien an Bord der Embraer E190 vom Flugpartner Helvetic Airways begrüsst worden, teilte die Fluggesellschaft in der Nacht auf Sonntag in einem Communiqué mit.

Nach Ankunft am Flughafen von Palma de Mallorca habe zudem der Flug Mallorca - Sion stattgefunden. Dabei handelte es sich laut der Fluggesellschaft um den zweiten Flug in der jungen Geschichte von FlyBAIR. Das Berner Unternehmen verbindet bis Mitte Oktober 2020 ebenfalls das Wallis mit der spanischen Mittelmeerinsel.

Das Sommerprogramm von FlyBAIR zähle insgesamt sieben Feriendestinationen. Neben Palma de Mallorca würden auch die Destinationen Jerez und Menorca in Spanien sowie Kos, Kreta, Preveza und Rhodos in Griechenland bedient, hiess es weiter im Communiqué.

(AWP)