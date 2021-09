Frankfurt will globale Standards für nachhaltige Finanzen setzen

Frankfurt will Hauptsitz des geplanten internationalen Gremiums zur Setzung von weltweiten Standards für klimabezogene Finanzberichterstattung (ISSB) werden. Die offizielle Bewerbung sei am Dienstag fristgerecht an die IFRS-Stiftung in London übermittelt worden, teilte die Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance am Donnerstag mit. Die Bundesregierung unterstütze die Bewerbung "auf allerhöchster Ebene", betonte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies in einer Videoschalte.