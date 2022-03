Frankreich: Geschäftsklima deutlich schlechter

Die Stimmung in der französischen Wirtschaft hat sich angesichts des Ukraine-Kriegs deutlich eingetrübt. Das Geschäftsklima fiel im März um sechs Punkte auf 107 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 110 Punkten gerechnet. Im verarbeitenden Gewerbe, im Dienstleistungssektor und im Einzelhandel verschlechterte sich die Stimmung jeweils deutlich. Am Bau stagnierte der Indikator. Trotz des deutlichen Rückgangs liegt das Geschäftsklima immer noch über seinem längeren Durchschnittswert./bgf/mis