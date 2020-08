Die Stimmung der französischen Unternehmen hat sich im August weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, stieg das Geschäftsklima gegenüber Juli um sieben Punkte auf 91 Zähler. Analysten hatten zwar eine Verbesserung erwartet, im Schnitt allerdings nur auf 88 Punkte. Der Anstieg im August war der vierte in Folge, nachdem das Geschäftsklima im April drastisch gefallen war.