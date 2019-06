Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Juni zum Vormonat nicht verändert. Der Indexwert für das Geschäftsklima habe wie im Mai 106 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Analysten hatten mit diesem Wert gerechnet. Seit Beginn des Jahres ging es mit dem Stimmungsindikator wieder tendenziell aufwärts, nachdem er im vergangenen Jahr spürbar gesunken war./elm/bgf/mis