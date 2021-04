Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im April wie erwartet eingetrübt. Der Indexwert für das Geschäftsklima fiel um zwei Punkte auf 95 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Volkswirte hatten mit der Entwicklung gerechnet. Im März hatte der Indikator mit 97 Punkten den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie erreicht.