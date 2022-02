Frankreich: Inflation geht wie erwartet leicht zurück

In Frankreich hat sich die hohe Inflation zu Jahresbeginn wie erwartet leicht abgeschwächt. Die nach europäischen Standards errechnete Inflationsrate (HVPI) fiel im Januar auf 3,3 Prozent nach 3,4 Prozent im Dezember, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt.