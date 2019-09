In Frankreich hat sich die Inflation im September überraschend abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,3 Prozent im Vormonat auf 1,1 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 1,3 Prozent erwartet.