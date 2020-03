In Frankreich hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im März unerwartet stark abgeschwächt. Die nach europäischen Regeln berechnete jährliche Inflationsrate (HVPI) fiel von 1,6 Prozent im Vormonat auf 0,7 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet, waren aber im Mittel von einer etwas höheren Inflationsrate von 1,0 Prozent ausgegangen.