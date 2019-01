In Frankreich hat sich der Preisauftrieb zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt. Ähnlich wie in Deutschland war die Inflation im Januar deutlich schwächer als im Vormonat. Die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate (HVPI) habe 1,4 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Damit ist die Teuerung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone so schwach wie seit Februar 2018 nicht mehr. Volkswirte hatten mit dieser Entwicklung gerechnet.