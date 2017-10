In Frankreich hat die Inflation im Oktober wie erwartet etwas mehr Schwung bekommen. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) um 1,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten diese Rate erwartet. Sie ist die höchste seit April. Im September hatte die Inflation in Frankreich noch etwas tiefer bei 1,1 Prozent gelegen.