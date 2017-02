Frankreich: Inflation steigt wie erwartet

In Frankreich hat sich die Inflation zum Jahresauftakt wie erwartet verstärkt. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Januar um 1,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer zweiten Schätzung mit. Damit bestätigten die Statistiker wie erwartet eine erste Schätzung. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 0,8 Prozent gelegen und im November bei 0,7 Prozent.