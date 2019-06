Frankreich: Inflation zieht im Juni etwas an

In Frankreich hat sich die Inflation im Juni etwas verstärkt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,1 Prozent im Vormonat auf 1,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten mit einer gleichbleibenden Rate gerechnet.