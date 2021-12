Die Teuerung in Frankreich hat im November weiter angezogen. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit und bestätigte damit vorläufige Zahlen. Im Vormonat hatte die Rate 3,2 Prozent betragen.