Die Stimmung der französischen Verbraucher bleibt in der Corona-Krise angeschlagen. Wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris bekanntgab, betrug das Konsumklima im August wie im Vormonat 94 Punkte. Analysten hatten damit gerechnet. Das Verbrauchervertrauen liegt damit immer noch unter seinem Vorkrisenniveau von deutlich über 100 Punkten.