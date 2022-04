Frankreich: Konsumstimmung trübt sich weiter ein

Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im April weiter verschlechtert. Der entsprechende Indikator sei gegenüber März um 2 Punkte auf 88 Zähler gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit. Damit bewege sich die Stimmung in etwa auf dem Niveau, auf die sie in der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 und während der Gelbwesten-Proteste Ende 2018 gefallen sei, erklärte das Statistikamt. Für Belastung dürften derzeit vor allem der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation sorgen./bgf/la/mis