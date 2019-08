Frankreich setzt für G7-Gipfel mehr als 13 000 Sicherheitskräfte ein

Für den Gipfel der grossen Industriestaaten (G7) wird Frankreich insgesamt 13 200 Polizisten und Gendarmen einsetzen. "Unsere Wachsamkeit ist maximal", sagte Innenminister Christophe Castaner am Dienstag im südwestfranzösischen Seebad Biarritz, wo der Gipfel am Samstag beginnen wird. Erwartet werden Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, US-Präsident Donald Trump, Kanzlerin Angela Merkel und weitere Spitzenpolitiker. Die Gendarmerie gehört in Frankreich zu den Streitkräften, die Truppe nimmt aber Polizeiaufgaben wahr.