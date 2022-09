In Frankreich sind die Lebenshaltungskosten im August etwas schwächer gestiegen. Die nach europäischen Standards ermittelte Inflationsrate (HVPI) sei von 6,8 Prozent im Vormonat auf 6,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer zweiten Schätzung mit. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach oben korrigiert.