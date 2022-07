Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im Juli erneut verschlechtert. Gegenüber dem Vormonat sank der Indikator um zwei Punkte auf 80 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Es ist der siebte Rückgang in Folge. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.