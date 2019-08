Die Stimmung der französischen Verbraucher ist im August stabil geblieben. Das Verbrauchervertrauen habe wie im Vormonat bei 102 Punkten gelegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Zuvor war das Verbrauchervertrauen sieben Monate in Folge gestiegen./jsl/jkr/jha/