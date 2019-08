Frankreich: Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Die französische Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. In den Monaten April bis Juni habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um revidierte 0,3 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer zweiten Schätzung mit. In der ersten Schätzung war nur ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Bereits im ersten Quartal war die französische Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.