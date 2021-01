Frankreichs Industrie stoppt Erholung von Corona-Einbruch

Frankreichs Industrie hat die Erholung von dem schweren Corona-Einbruch vorerst gestoppt. Im November ging die Produktion erstmals seit vergangenem April wieder zurück. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 0,9 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Der Produktionsdämpfer wurde in etwa erwartet. Analysten waren von einem Rückgang um 1,0 Prozent ausgegangen. Im Oktober war die Produktion noch um revidiert 1,9 Prozent (zuvor 1,6 Prozent) gestiegen.