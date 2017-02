Frankreichs Inflationrate sinkt überraschend

In Frankreich ist die Inflationsrate im Februar überraschend gefallen. Die Verbraucherpreise seien um 1,4 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Im Januar hatte die Rate noch 1,6 Prozent betragen. Volkswirte hatten für den Februar mit einer Teuerung von 1,7 Prozent gerechnet. Die Daten beziehen sich auf den für europäische Zwecke erhobenen Verbraucherpreisindex HVPI.