Frankreichs Notenbank erwartet harten Konjunktureinbruch

Frankreichs Wirtschaft steht nach Einschätzung der französischen Notenbank vor der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Im ersten Quartal sei mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um sechs Prozent zu rechnen, hiess es in einer am Mittwoch in Paris veröffentlichten Mitteilung der Zentralbank. Auch für den weiteren Verlauf des Jahres seien die konjunkturellen Aussichten wegen der Einschränkungen gegen die Corona-Pandemie trübe.