Frankreichs Notenbankchef schliesst sich Kritikern neuer Anleihekäufe an

Der französische Notenbankpräsident und Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy de Galhau, hat seine ablehnende Haltung zur Wiederauflage der Anleihekäufe durch die EZB deutlich gemacht. Die weiteren Käufe von Anleihen seien derzeit nicht notwendig, sagte Villeroy de Galhau am Dienstag in einer Rede in Paris. Der Notenbanker schloss sich damit den Notenbankchefs Deutschlands, der Niederlande und Österreichs an, die zuvor bereits den jüngsten geldpolitischen Kurs der EZB kritisiert hatten.