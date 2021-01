Frankreichs Wirtschaft leidet erneut unter der Corona-Krise

Die französische Wirtschaft hat im Zuge der zweiten Welle in der Corona-Krise erneut den Rückwärtsgang eingelegt. Nach einer starken Erholung in den Sommermonaten ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Eurozone Ende 2020 wieder geschrumpft. Im vierten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 1,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mit. Im dritten Quartal konnte sich die französische Wirtschaftsleistung noch stark vom Corona-Einbruch im Frühjahr erholen und war um revidiert 18,5 Prozent (zuvor 18,7) gestiegen.