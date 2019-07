Frankreichs Wirtschaft verliert weiter an Fahrt

Die französische Wirtschaft hat im zweiten Quartal das Wachstumstempo erneut gedrosselt. In den Monaten April bis Juni sei die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,2 Prozent gewachsen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mit. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone noch etwas stärker um 0,3 Prozent gewachsen.