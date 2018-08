Frankreichs Wirtschaft wächst nur leicht

Damit war das Wachstum im zweiten Quartal genauso hoch wie im Auftaktquartal des laufenden Jahres. Die Daten zeigen, dass der Aufschwung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich an Schwung verloren hat.

Auch im Jahresvergleich bestätigte die Behörde die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. In dieser Betrachtung legte das BIP von April bis Juni um 1,7 Prozent zu. Auch das war von Bankvolkswirten erwartet worden.

Laut den Daten des Statistikamts haben unter anderem öffentliche Investitionen zum französischen Wachstum beigetragen. Dagegen seien die privaten Ausgaben im Berichtszeitraum im Quartalsvergleich leicht gesunken./jkr/bgf/fba

(AWP)