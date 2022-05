Frist für Einwände zu Gas-Pipeline für LNG-Import endet früher

Durch das neue LNG-Beschleunigungsgesetz des Bundes verkürzt sich die Frist für Einwände gegen die geplante Pipeline-Anbindung für das Flüssigerdgas-Terminal in Wilhelmshaven. Die Frist ende nun rund drei Wochen früher als zunächst vorgesehen am 14. Juni, sagte eine Sprecher des für das Planfeststellungsverfahren zuständigen Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Dienstag der dpa. Auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem entsprechenden Gesetz wird nach dem an diesem Mittwoch (1. Juni) in Kraft tretenden Beschleunigungsgesetz nun nicht vorgenommen. Das Verfahren läuft bereits seit Anfang Mai.