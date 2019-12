Früherer US-Notenbankpräsident Volcker ist tot

(Ausführliche Fassung) - Der frühere US-Notenbankchef Paul Volcker ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 92 Jahren in New York, wie eine von ihm gegründete Lobbygruppe für bessere Regierungsführung, die Volcker Allianz, am Montag mitteilte. Volcker hatte einen entschlossenen Kampf gegen Inflation angeführt. Sein Name wurde später zum Synonym für die strengere Regulierung von Banken. Der aktuelle Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, erklärte, Volckers Integrität, sein Mut und die Entschlossenheit, das Richtige für Amerika zu tun, blieben ein Vorbild.