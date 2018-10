Die Branche der Garagenzulieferer schaut zuversichtlich in die Zukunft. Das vom Branchenverband Swiss Automotive Aftermarket (SAA) ermittelte Konjunkturbarometer zeigt für das dritte Quartal in der Situations-Prognose steigende Werte in den Kategorien Ertragslage, Beschäftigungslage und Umsatz, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.