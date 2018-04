GastroSuisse sieht etwas Licht am Ende des Tunnels

(Meldung ergänzt) - Das Gastgewerbe sieht nach schwierigen Jahren endlich Licht am Ende des Tunnels. Der Ausserhaus-Konsum stieg 2017 erstmals seit Jahren wieder an, nämlich um 5,6 Prozent auf 23,6 Milliarden Franken, wie der Verband GastroSuisse am Mittwoch an der Jahresmedienkonferenz mitteilte.