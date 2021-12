Gedämpfte Konjunkturaussichten - Bundesbank legt Prognose vor

Ebenfalls am Freitag veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut seinen monatlichen Geschäftsklimaindex, der Aufschluss über die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gibt. Im November war das wichtige Konjunkturbarometer das fünfte Mal in Folge gesunken. Vor allem die weltweiten Lieferprobleme belasteten die Stimmung. Viele Unternehmen können trotz voller Auftragsbücher wegen fehlender Teile nicht in dem gewohnten Tempo produzieren. Befragt werden etwa 7000 Unternehmen zu ihrer gegenwärtigen Geschäftslage und ihren Erwartungen für die nächsten sechs Monate./mar/DP/zb

(AWP)