Gegenwind für deutsche Exportunternehmen wird stärker

(Ausführliche Fassung) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft wird schlechter, der Aussenhandel verliert an Tempo. Die Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China, die Abkühlung der Weltkonjunktur und das Risiko eines ungeordneten Brexits sorgen für Verunsicherung. "Die guten Zeiten der deutschen Exportindustrie sind erst einmal vorbei", beschrieb Ifo-Chef Clemens Fuest jüngst die Lage. Wie sich der Aussenhandel in dem zunehmend rauen Klima im ersten Halbjahr entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (8.00 Uhr) bekannt.