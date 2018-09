Geldmenge in Eurozone wächst wesentlich schwächer

Im Vormonat hatte die Geldmenge noch um 4,0 Prozent zugelegt. Im Trend schwächt sich die Entwicklung seit etwa einem Jahr ab. Zuvor war die Geldmenge mit Raten von teils mehr als 5 Prozent gewachsen.

Das Wachstum der enger gefassten Geldmenge M1 ging ebenfalls deutlich zurück. Es fiel von 6,9 auf 6,4 Prozent. M1 gilt aufgrund seines hohen Anteils an kurzfristigen Bankeinlagen als Konjunkturindikator.

Die Kreditvergabe zeichnete ein anderes Bild. Sowohl an private Haushalte als auch an Unternehmen wurden mehr Kredite als im Vormonat vergeben. Die Kreditvergabe an Verbraucher stieg um 3,1 Prozent, nach 3,0 Prozent im Vormonat. Die Ausleihungen an Unternehmen ausserhalb des Finanzsektors stiegen um 4,2 Prozent nach 4,0 Prozent im Juli./bgf/tos/fba

(AWP)