Das Wachstum der enger gefassten Geldmenge M1 blieb im Mai unverändert bei 9,3 Prozent. M1 gilt aufgrund seines hohen Anteils an kurzfristigen Bankeinlagen als guter Konjunkturindikator.

Die Kreditvergabe zog ausgehend von einem verhaltenen Niveau etwas an. An private Haushalte wurden 2,6 Prozent mehr Kredite vergeben, nach 2,4 Prozent im Vormonat. Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen ausserhalb des Finanzsektors verblieb unterdessen unverändert bei 2,4 Prozent./tos/bgf/stb

(AWP)