Gesamtproduktion in Deutschland überraschend stark gestiegen

(Ausführliche Fassung) - Nach überraschend gestiegenen Auftragseingängen hat auch die Produktion in Deutschland die Erwartungen deutlich übertroffen. Das verarbeitende Gewerbe Deutschlands hat seine Gesamtproduktion im Mai unerwartet deutlich ausgeweitet. Sie sei gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten dagegen einen nur leichten Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.