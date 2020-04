In Belgien ist das Geschäftsklima im April auf ein Rekordtief gefallen. Belastet durch die Corona-Krise brach der Indikator um 25,2 Punkte auf minus 36,1 Zähler ein, wie die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mitteilte. Dies ist der stärkste jemals ermittelte Rückgang innerhalb eines Monats. Volkswirte hatten im Schnitt nur eine Abschwächung auf minus 21,0 Prozent erwartet.