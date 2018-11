Die Massnahme Saudi-Arabiens dürfte vor allem US-Präsident Donald Trump nicht gefallen: Dieser vertritt seit längerem die Position, das Erdölkartell Opec treibe mit seiner Angebotspolitik die Erdölpreise nach oben. Trump hatte die Opec in den vergangenen Monaten mehrfach aufgefordert, Massnahmen zur Senkung der Rohölpreise zu ergreifen. Saudi-Arabien hat dagegen nach einer Zeit sehr niedriger Preise in den vergangenen Jahren Interesse an höheren Erlösen./scb/DP/mis

(AWP)