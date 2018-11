Inflation und weltwirtschaftliche Unsicherheiten dämpfen die Konsumentenstimmung in Deutschland. Internationale Risiken wie der Handelskonflikt der USA mit China und der EU, der näher rückende EU-Austritt Grossbritanniens und auch die Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt verunsicherten zunehmend die deutschen Verbraucher, teilte die Nürnberger GfK am Mittwoch mit. Sie sehen "erste dunkle Wolken am Konjunkturhimmel".