GfK: Konsumlaune der Bundesbürger sinkt zum zweiten Mal in Folge

Die Kauflaune der Bundesbürger hat im Juni zum zweiten Mal in Folge abgenommen. "Die Verbraucherstimmung zeigt in diesem Monat ein sehr uneinheitliches Bild", berichtete das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch in Nürnberg. Während die Befragten die konjunkturelle Lage wieder etwas besser einschätzten, zeigten sie sich bei der eigenen Einkommenserwartung deutlich pessimistischer als noch im Vormonat. Für Juli prognostizieren die Forscher für das Konsumklima einen Wert von 9,8 Punkten nach 10,1 Punkten im Juni.