GfK: Leichter Dämpfer für die Verbraucherstimmung

(Ausführliche Fassung) - Die Verunsicherung der Verbraucher über die weitere Konjunkturentwicklung hat der Konsumstimmung in Deutschland einen leichten Dämpfer verpasst. Die Konsumeuphorie der Bundesbürger sei nach einem hoffnungsvollen Start ins neue Jahre im Februar leicht gebremst worden, berichtete das Marktforschungsunternehmens GfK am Mittwoch in seiner jüngsten Konsumklimastudie. Entsprechend rechnen die Nürnberger Konsumforscher im März mit einem Rückgang des Konsumklimaindex um 0,2 Zähler auf 10,8 Punkte.