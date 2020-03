Ein Richter muss dem am Freitag (Ortszeit) in New York eingereichten Vergleich noch zustimmen, bei dem GM laut Gerichtsunterlagen ein Schuldeingeständnis ablehnt. Mit dem Zündschlüssel-Defekt werden mehr als 120 Todesfälle in Verbindung gebracht. Obwohl das Problem seit Jahren intern bekannt war, rief GM erst im Jahr 2014 rund 2,6 Millionen Fahrzeuge zurück. Der Konzern hat im Zusammenhang damit bereits mehr als 2,6 Milliarden Dollar an Strafen sowie für Vergleiche gezahlt.

(AWP)