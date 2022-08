Goldman Sachs: Britische Inflation könnte 20 Prozent übersteigen

Die Verbraucherpreise in Grossbritannien könnten nach Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs weiter in die Höhe schiessen. Die Bank warnt für den Fall andauernd hoher Gaspreise vor einer Inflation von mehr als 22 Prozent im kommenden Jahr, wie die "Financial Times" am Dienstag berichtete. In weniger drastischen Szenarien rechnet Goldman Sachs damit, dass die britische Inflation ihren Höhepunkt 2023 bei etwa 15 Prozent erreichen wird.