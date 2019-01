Der Goldpreis hat am Freitag deutlich zugelegt und ist zeitweise über 1300 US-Dollar geklettert. Mit 1300,37 Dollar erreichte der Kurs für die Feinunze (31,1 Gramm) den höchsten Stand seit Juni 2018. Er stieg damit um 18 Dollar. Die deutlichen Kursverluste des Dollar stützten die Goldpreise, sagten Händler. Gold wird in Dollar gehandelt. Zudem habe die Unsicherheit über die weitere Entwicklung in Venezuela den Preis gestützt./jsl/he