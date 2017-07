Golfemirat Katar weist neue Drohungen seiner Kontrahenten zurück

Das Golfemirat Katar hat die neuen Drohungen seiner arabischen Kontrahenten zurückgewiesen. Die "falschen Behauptungen" der vier Staaten in ihren jüngsten Stellungnahmen seien der Versuch, Katar anzuschwärzen, hiess es am Freitag aus dem Aussenministerium in Doha, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA meldete. Der Vorwurf, das Emirat finanziere Terrorismus, sei unbegründet. Katar beteilige sich aktiv am Kampf gegen Terror.